Espanha despede Julen Lopetegui e promove Hierro a selecionador

Tamanho do texto

Fernando Hierro é o novo selecionador de Espanha. A dois dias da estreia no Mundial,contra Portugal, o treinador da "roja" Julen Lopetegui foi demitido do cargo e o diretor desportivo acabou promovido à pressa.

A decisão foi repentina e tomada depois do anúncio oficial de que irá orientar o Real Madrid após o Mundial.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla original) sentiu-se traído e, apesar dos alegados esforços dos jogadores para manter o selecionador, Luis Rubiales sentiu-se "obrigado" a despedir o antigo treinador.

O líder da RFEF agradeceu ao treinador tudo o que fez para levar a Espanha até ao Mundial, mas explicou que o selecionador, como trabalhador da Federação, "não pode fazer as coisas desta maneira a dois ou três dias de um mundial", acrescentado que a estrutura foi informada apenas cinco minutos antes do anúncio oficial.

A promoção de Hierro, até então diretor desportivo da RFEF, foi confirmada pouco depois.

Será a segunda experiência do antigo médio do Real Madrid como treinador depois de ter liderado o Real Oviedo ao oitavo lugar da II Liga espanhola, de onde saiu após a direção do clube não ter acionado a renovação.

Hierro herda, aos 50 anos, uma seleção de 23 jogadores escolhidos por julen Lopetegui e terá como primeiro desafio o jogo de estreia de Espanha no Mundial2018 e logo diante o atual Campeão Europeu e rival histórico na Península Ibérica, Portugal.