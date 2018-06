Suíça estraga festa ao Brasil e impõe empate 1-1

Tamanho do texto

Depois do México, mais uma equipa causou surpresa contra um gigante neste mundial - foi a Suíça, ao arrancar um empate frente ao Brasil. O escrete canarinho, com Neymar a jogar de início, começou cheio de força e aos 20 minutos de jogo já vencia, com um grande golo, de fora da área, de Philippe Coutinho.

Mas, ao minuto 50, a Suíça empatou o jogo, com um cabeceamento de Steven Zuber. O 1-1 manteve-se até ao fim do jogo. Só nos minutos finais o Brasil voltou a atacar em força, para tentar a vitória, mas não evitou que o jogo acabasse com um ponto para cada lado.