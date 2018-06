Holanda: Detido o autor de um atropelamento mortal no festival Pinkpop

Tamanho do texto

O homem que atropelou um grupo de pessoas no festival de música Pinkpop, em Limburg, na Holanda, entregou-se à polícia.

O atropelamento custou a vida a um dos organizadores do festival, um homem de 35 anos, e deixou gravemente feridas mais três pessoas.

O homem, de 34 anos, está detido por suspeita de homicídio. A polícia ainda não esclareceu se o ato foi deliberado ou se se tratou de um acidente.

O incidente ocorreu algumas horas após o fim do festival que tinha terminado com um concerto de Bruno Mars.

A carrinha conduzida pelo suspeito avançou sobre um grupo de pessoas que estavam acampadas nas imediações do local do concerto, no domingo, por volta das 14 horas locais.

Durante várias horas, a polícia procedeu a buscas nas regiões da fronteira entre a Holanda, a Alemanha e a Bélgica e o homem viria a ser detido, após ter contactado as autoridades holandesas.

O presidente do Pinkpop, Jan Smeets, mostrou-se chocado com o incidente, referindo que "em 49 anos de festival é a primeira vez que ocorre um drama".