Tamanho do texto

A Espanha sofreu, mas conseguiu ganhar frente ao Irão de Carlos Queiroz. Diego Costa carimbou a vitória, já na segunda parte, e pôs a Espanha ao lado de Portugal na liderança do Grupo B no Campeonato do Mundo de Futebol 2018.

O Irão não deu tréguas e ainda viu a video-árbitro anular um golo, por fora de jogo. A conta oficial da seleção iraniana no Twitter elogia a coragem dos jogadores.