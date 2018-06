Russia2018: Portugal vence Marrocos

Tamanho do texto

Aos 4 minutos, mergulhou na pequena área de Marrocos e selou o resultado do encontro.

Cristiano Ronaldo foi - mais uma vez - o homem do jogo .

Com 85 golos ao serviço da seleção, Ronaldo bate o recorde de Puskas e torna-se no maior goleador europeu. À frente no top mundial, apelas Ali Daei, o iraniano que marcou 104 golos.

Marrocos deu luta a Portugal - e principalmente a Rui Patrício.

A seleção magrebina é a primeira a ser eliminada do Mundial 2018. Jopga segunda feira com Espanha. No mesmo dia em que Portugal enfrenta o Irão.

Ficha de jogo

Portugal: Rui Patrício; Cedric, Pepe, José Fonte e Raphael Guerreiro; William Carvalho e João Moutinho; Bernardo Silva, João Mário e Ronaldo; Gonçalo Guedes.

Selecionador: Fernando Santos.

Marrocos: El Kajoui; Dirar, Benatia, Da Costa e Hakimi; El Ahmadi e Boussoufa; Amrabat, Belhanda e Ziyach; Boutaib.

Selecionador: Herve Renard.

Árbitro: Mark Geiger.

Golo: Cristiano Ronaldo (04')