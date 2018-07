Novo disco celebra 98 anos de Amália

Tamanho do texto

"É ou não é?" - com este disco, os fãs de Amália Rodrigues celebram os 98 anos do nascimento da maior intérprete de fado de todos os tempos.

São singles e EP's editados entre 1968 e 75. Canções populares, em contraste com os fados, num registo mais sério, gravados na mesma altura e editados em álbuns como o mítico "Com que voz", de 1970, de onde saiu "Gaivota", um dos mais conhecidos temas de Amália,

Ao longo da carreira, Amália gravou canções com letras dos maiores poetas portugueses da altura e de todos os tempos. Morreu em 1999 e foi sepultada no Panteão Nacional, junto com todos os grandes de Portugal.