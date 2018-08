Equipas de resgate escavam os escombros de uma mesquita destruida pelo terremoto que atingiu a ilha indonésia de Lombok.

As autoridades não revelaram quantas pessoas poderão estar sob as ruínas da mesquita Jabal Nur, mas um membro das equipas de resgate disse à Associated Press que cerca de 50 pessoas estariam no interior da mesquita quando o terremoto aconteceu.