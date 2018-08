Proteção Civil reforça meios em Monchique

O sexto dia de incêndio arrancou com um reforço dos meios no terreno. São mais de mil e 400 bombeiros que tentam travar as chamas.

A prioridade - dizem as autoridades - é a defesa das populações. O comando operacional mudou de mãos, está agora com a equipa nacional da Proteção Civil. Com esta alteração, pretende-se fazer o combate de forma "mais robusta" nas duas principais frentes - em Silves e na zona da Fóia - uma das áreas que mais preocupa as autoridades, com um terreno difícil e, desde segunda-feira, com ventos fortes.

Para além dos bombeiros, as operações no terreno contam também com 16 militares.

Pelo menos 230 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas.

Várias localidades da serra de Monchique estão sem comunicações móveis. No quartel da corporação de Monchique não há telefone nem Internet, pelo que o contacto com o exterior faz-se através de um rádio fixo ligado ao satélite.

Desde segunda-feira que não há água no centro da vila.

Ainda não se sabe quantas casas terão sidos destruídas pelas chamas.

Na praia da Rocha, os banhistas apanharam um susto quando viram os aviões Canadair a reabastecerem no mar.

O fogo de Monchique foi fotografado a partir do espaço pelo astronauta da Agência Espacial Europeia, Alexander Gerst.