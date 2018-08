EUA duplicam tarifas à importação de aço e alumínio da Turquia

Donald Trump anunciou na rede social twitter que as tarifas do alumínio sobem para 20% e as do aço para 50%.

A decisão fez afundar o valor da lira. A moeda turca caiu mais de 15% e desde o início do ano já desvalorizou mais de 40%. Um dólar vale agora cerca de 6 liras e 50 cêntimos.

O presidente turco garante que vai ganhar a guerra económica com Washington.

Num discurso em Bayburt, no nordeste do país, Tayyip Erdogan apelou aos compatriotas para que ajudem nesta batalha.

"Se tiverem dólares, euros ou ouro debaixo da vossa almofada, vão aos bancos e troquem-nos pela lira turca. Esta é uma luta nacional."

Os Estados Unidos impuseram sanções económicas a Ancara devido à detenção de um pastor protestante americano na Turquia.

Andrew Brunson está a ser julgado por espionagem e terrorismo, por alegadamente ter ligações ao movimento de Fethullah Gulen, teólogo radicado nos Estados Unidos que Ancara acusa de ter estado por trás do golpe militar falhado de 2016.

As sanções ecónomicas dos Estados Unidos contra o aliado da NATO, já fizeram o governo turco rever a perspectiva de crescimento económico do país de 5,5% para menos de 4% este ano.

Em 2017, a Turquia registou um crescimento económico de 7,4%.