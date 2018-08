Senado contra Trump na questão dos média

O Senado dos EUA aprovou uma resolução que defende a comunicação social e os jornalistas. Um documento apresentado pelo democrata Brian Schatz, do Estado do Havai, e no qual este considera que os investidas contra os média, são um ataque às instituições democráticas. Nenhum senador se opôs à resolução onde se frisa que a Primeira Emenda da Constituição dos EUA protege a comunicação social do controlo governamental.

A resolução foi aprovada no mesmo dia em que centenas de meios de comunicação do país, encabeçados pelo Boston Globe, se juntaram contra os ataques de Donald Trump, que classificou os jornalistas e a comunicação social de "inimigos do povo".