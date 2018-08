Cambrils lembra vítimas do ataque do ano passado

Tamanho do texto

Foi um tributo sentido às vítimas do ataque de há um ano que começou em Barcelona e terminou na localidade costeira de Cambrils, também na Catalunha. Aqui morreram duas pessoas, antes de a polícia ter abatido 5 suspeitos de implicação no atropelamento em série no dia anterior, nas ramblas da cidade condal que originou 16 mortos e 150 feridos.

O presidente da Catalunha esteve presente. "Apenas através do caminho da harmonia, da coexistência, da paz e da fraternidade seremos um grupo unido de pessoas. Temos de lutar contra quem ataca estes valores. Acredito que Cambrils, há um ano e ao longo do ano, tem sido um exemplo do que é precisamente viver em harmonia e paz", declarou Quim Torra, presidente da região da Catalunha.

Na sexta-feira, as cerimónias do primeiro aniversário decorreram numa Barcelona ainda mal refeita do choque. Familiares das vítimas mortais prestaram homenagem entre denúncias, de outras vítimas, feridos ou pessoas traumatizadas, de "abandono" por parte dos políticos e das administrações.