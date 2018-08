Tilos: a ilha verde sustentável

A pequena ilha grega de Tilos está prestes a tornar-se numa das primeiras do Mediterrâneo a viver exclusivamente de energias renováveis. O projeto de investigação europeu, desenvolvido para garantir que o vento e o sol são as únicas fontes de energia, está em fase de testes finais. A “ilha verde da Grécia”, como é conhecida, é cada vez mais uma referência do turismo sustentável.

Maria Kamma, autarca da ilha, contou à Euronews que Tilos abre as portas aos visitantes, principalmente aos turistas que defendem e protegem o ambiente e a natureza.

Para garantir a energia necessária para os cerca de 800 habitantes a ilha conta com a primeira central hidroelétrica que funciona apenas com energias renováveis.

Spyros Aliferis, supervisor do projeto europeu Eunice Energy Group, explica que a inovação deste programa e do seu financiamento está nas baterias, no armazenamento. A energia produzida pelos aerogeradores e a energia fotovoltaica serão armazenadas em baterias para que possam ser usadas quando for preciso.

O projeto inovador convence quem trabalha na ilha. Sevasti Delaporta, dona de um dos hotéis de Tilos, está otimista porque há poucas consequências negativas para o negócio e para os hóspedes do hotel.

Depois de declarar a sua autonomia energética, os papéis podem inverter-se: Tilos vai poder exportar os excedentes para a vizinha ilha de Kos.