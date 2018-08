No menu: em vez de cachorro quente há cachorro gelado!

Os clientes não se cansam de tirar fotografias a estas obras de arte e sentem-se felizes e algo arrependidos ao mesmo tempo depois de terminarem a sobremesa... São feitos de chocolate, chá de leite ou gelado com sabor a amendoim.

Esta sobremesa é congelada a menos de 30 graus Celsius para manter a forma do molde e para que as características enrugadas do cão não comecem a derreter antes do tempo.

Um gelado deste tipo demora cerca de cinco horas a ser feito.

O restaurante J.C. Co Art Kitchen, na cidade de Kaohsiung, no sul do país, começou a servir esta sobremesa original no mês passado. Graças ao sucesso das partilhas nas redes sociais, o restaurante tem dificuldade em responder à procura - já que só tem capacidade para produzir 100 gelados por dia.