Queda de neve em agosto em Itália e na Áustria

O cenário repete-se na Áustria. A neve, chuvas fortes e ventos frios substituíram a onda de calor anterior. Numa estância de esqui de Salzburgo, a neve chegou aos 40 centímetros e as temperaturas caíram para apenas 2 graus Celsius.

Não é habitual nevar em agosto no país e de acordo com as previsões meteorológicas, as temperaturas vão voltar a subir podendo chegar aos 30 graus.