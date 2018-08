McCain homenageado no Capitólio

Os membros do Congresso dos Estados Unidos puseram de lado as profundas divisões para um último tributo ao ex-candidato presidencial, falecido no passado dia 25, aos 81 anos, na sequência de um cancro no cérebro.

O grande ausente da cerimónia foi o presidente Donald Trump, que nunca escondeu um desprezo - recíproco - pelo antigo piloto de caça, prisioneiro de guerra no Vietname.

A Casa Branca foi representada pelo vice-presidente, Mike Pence, que afirmou que Trump lhe "pediu para estar aqui em nome de uma nação agradecida, para pagar uma dívida de honra e respeito a um homem que serviu o seu país durante toda a vida, em uniforme e em cargos públicos". Pence acrescentou que para ele "é uma grande honra estar aqui".

A homenagem sob a cúpula do Capitólio constitui um tributo raro e solene, reservado às grandes personalidades da história dos Estados Unidos, como John F. Kennedy ou Rosa Parks, como sublinhou o líder dos republicanos no Congresso, Paul Ryan.

O caixão com o corpo de McCain foi colocado sob o catafalco de madeira fabricado para o presidente Abraham Lincoln.