Bono perde a voz e obriga U2 a cancelar concerto

O incidente ocorreu no segundo e último concerto em Berlim integrado na digressão europeia "eXPERIENCE + iNNOCENCE" da banda irlandesa.

Desde o início da apresentação, Bono mostrou estar em dificuldades. O vocalista de 58 anos parou várias vezes para beber água, mas sem resultado.

Bono interrompeu o concerto, pediu desculpas ao público de Berlim. Lamentou o sucedido e anunciou que vai consultar um médico.

Em comunicado, publicado no portal oficial, a banda "lamenta profundamente a anulação do concerto", referindo que "Bono estava em plena forma e que a sua voz estava em excelentes condições antes do espetáculo".

Os espetadores de Berlim deverão poder voltar a assistir a um concerto dos U2 em data a anunciar.

Em dúvida fica, também, o concerto na cidade alemã de Colónia, previsto para esta terça-feira.

Os U2 têm dois concertos agendados para Portugal. A banda irlandesa deve atuar nos dias 16 e 17 de setembro na Altice Arena, em Lisboa.