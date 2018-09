Irão apoia Assad na ofensiva de Idlib

Tamanho do texto

O Irão apoia uma ofensiva do governo sírio para reconquistar o último grande reduto da oposição.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, respondeu ao apelo do presidente da Síria, Bashar-al-Assad, para erradicar os "terroristas" de Idlib.

Os dois líderes reuniram-se em Damasco antes das conversações entre os presidentes do Irão, Rússia e Turquia, em Teerão.

As forças de Assad, com a ajuda militar da Rússia e do Irão, reconquistaram várias cidades importantes e muitos rebeldes acabaram por fugir para Idlib.

Agora as forças governamentais estão concentradas nesta zona, onde vivem, aproximadamente, três milhões de pessoas. A ONU já alertou para o risco humanitário da ofensiva.

O governo de Assad apelida os combatentes da oposição de "terroristas". A região de Idlib inclui grupos rebeldes, como a frente al-Nusra, o braço da al-Qaida na Síria.

