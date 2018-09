Mercado de transferências 2018/19: Ronaldo foi a surpresa e Kepa o recordista

"Estou tremendamente feliz. Voltar ao clube da minha terra diz-me muito. Ao contrário do que muita gente possa dizer, neste momento sou uma pessoa feliz. Passei por muito no futebol, já estive no maior clube do mundo, já passei por clube bons, mas cheguei a um ponto em que preciso de felicidade e acho que a vou encontrar aqui. Sei que sou amado e que as pessoas me querem", afirmou Coentrão à página oficial do Rio Ave, que até lhe dedicou um vídeo personalizado.

O Rio Ave garantiu o regresso de Fábio Coentrão no último dia de inscrições. O jogador, de 30 anos, rescindiu com o Real Madrid à entrada para a última época de vínculo aos "merengues" e, após um ano de empréstimo ao Sporting, o esquerdino vai agora representar o clube onde se formou em Vila do Conde.

REFORÇO BEM-VINDO DE REGRESSO A CASA Publiée par Rio Ave Futebol Clube sur Vendredi 31 août 2018

Além fronteiras, o AS Mónaco, de Leonardo Jardim, assegurou a contratação do lateral-direito alemão Benjamin Henrichs. O clube monegasco pagou €20 milhões ao Bayer Leverkusen pelo jogador de 21 anos e, no total, só este verão já gastou €100 milhões em contratações.

A mudança de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus continua a ser a transferência surpresa do defeso e a aquisição definitiva do fancês Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Germain o maior negócio deste verão.

Só com Mbappé o AS Mónaco ganhou €135 (a somar aos €10 milhões pagos há um ano pelo empréstimo com opção de compra obrigatória). Mas este verão, entre outros, deixaram também o principado Thomas LEmar (Atlético de Madrid, €70 milhões) e Fabinho (Liverpool, €45 milhões), num total de mais de €300 milhões em receitas.

O Real Madrid ficou-se pelo melhor guarda-redes do Mundial da Rússia, Thibault Courtois, o regresso do avançado Mariano Díaz, de 25 anos, e a aposta por confirmar no brasileiro Vinícius Júnior, de 18 anos.

O dominicano naturalizado espanhol cumpriu a maior parte da formação no Real Madrid e transferiu-se há um ano para os franceses, por €8 milhões com opção de recompra, agora acionada perante o asédio do Sevilla.

O recorde da maior transferência de um guarda-redes foi batido duas vezes num só mês e pertence agora ao espanhol Kepa Arrizabalaga, que trocou o Athletic de Bilbau pelo Chelsea, pagando a cláusula de rescisão de €80 milhões.

Em Portugal, o maior negócio é a contratação pelo Benfica do médio brasileiro GabrielAppelt, de 24 anos, ao Leganés, de Espanha, por €10 milhões. A maior venda é dos "dragões": Diogo Dalot pagou a cláusula de rescisão (€22 milhões) e mudou-se para o Manchester United.

O mercado de transferências já encerrou em Inglaterra, em Itália e já esta tarde na Alemanha. Portugal, Espanha e França têm ainda até à meia noite para fecharem negócios.

Nos campeonatos em que a janela de transferências encerrou, os clubes ainda se podem reforçar com jogadores atualmente sem clube para esta época.

Eis as aquisições e as vendas a envolver mais dinheiro nas principais ligas da Europa, de acordo com a página Transfermarkt (em euros):

PORTUGAL

Aquisições (inscrições fechadas)

€10 milhões, Gabriel, para Benfica do Leganés (Espanha);

€8 milhões, Chancel Mbemba, para FC Porto do Newcastle (Inglaterra);

€6,85 milhões, Nicolas Castillo, para Benfica de UNAM Pumas (México);

€6,5 milhões, Raphinha, para Sporting de Vitória de Guimarães;

€6 milhões, Majeed Waris, para FC Porto de FC Lorient (França).

Vendas

€22 milhões, Diogo Dalot, do FC Porto para o Manchester United (Inglaterra);

€22 milhões, Ricardo Pereira, do FC Porto para o Leicester (Inglaterra);

€20 milhões, William Carvalho, do Sporting para o Bétis de Sevilha (Espanha);

€15 milhões, João Carvalho, do Benfica para o Nottingham Forest (Inglaterra);

€12 milhões, Willy Boly, do FC Porto para o Wolverhampton (Inglaterra).

INGLATERRA

Aquisições (inscrições fechadas)

€80 milhões, Kepa Arrizabalaga, para Chelsea do Ath. de Bilbau (Espanha);

€67,8 milhões, Riyad Mahrez, para o Manchester City do Leicester;

€62,5 milhões, Alisson, para o Liverpool da AS Roma (Itália);

€60 milhões, Naby Keita, para o Liverpool do Leipzig (Alemanha);

€59 milhões, Fred, para Manchester United de Shakthar Donstesk (Ucrânia).

Vendas

€67,8 milhões, Riyad Mahrez, do Leicester para o Manchester City;

€39,2 milhões, Richarlison, do Watford para o Everton;

€35 milhões, Thibault Courtois, do Chelsea para o Real Madrid;

€25 milhões, James Maddison, do Norwich para o Leicester;

€20,2 milhões, Aleksandar Mirovic, do Newcastle para o Fulham.

ALEMANHA

Aquisições (inscrições fechadas)

€28 milhões, Abdou Diallo, para o Borussia de Dortmund do Mainz ;

€23 milhões, Alassane Pléa, para o B. M'Gladbach do Nice;

€20 milhões, Alex Witsel, para B. Dortmund de Tiajin Quanjian (China);

€20 milhões, Thomas Delaney, para B. Dortmund do Werder Bremen;

€18,5 milhões, Paulinho, para B. Leverkusen do Vasco da Gama (Brasil).

Vendas

€60 milhões, Naby Keïta, do Leipzig para o Liverpool (Inglaterra);

€40 milhões, Douglas Costa, do Bayern de Munique para a Juventus (Itália);

€37 milhões, Thilo Kehrer, do Schalke 04 para o Paris Saint-Germain (França);

€29 milhões, Anthony Modeste, do Colónia para o TJ Quanjian (China);

€28 milhões, Abdou Diallo, do Mainz para o Borussia de Dortmund.

ESPANHA

Aquisições (inscrições fechadas)

€70 milhões, Thomas Lemar, para At. Madrid de AS Mónaco (França);

€45 milhões, Vinícius Júnior, para Real Madrid de Flamengo (Brasil);

€41 milhões, Malcolm, para Barcelona de Bordéus (França);

€40 milhões, Gonçalo Guedes, para Valência do Paris Saint-Germain (França);

€35,9 milhões, Clément Lenglet, para o Barcelona do Sevilla.

Vendas

€110 milhões, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid para a Juventus (Itália);

€80 milhões, Kepa Arrizabalaga, do Athletic de Bilbau para o Chelsea (Inglaterra);

€40 milhões, João Cancelo, do Valência para a Juventus (Itália);

€35,9 milhões, Clément Lenglet, do Sevilla para o Barcelona;

€30,25 milhões, Yerry Mina, do Barcelona para o Everton (Inglaterra).

ITÁLIA

Aquisições (inscrições fechadas)

€110 milhões, Cristiano Ronaldo para a Juventus do Real Madrid (Espanha);

€40,4 milhões, João Cancelo, para a Juventus do Valência (Espanha);

€40 milhões, Douglas Costa, para Juventus de Bayern de Munique (Alemanha);

€38 milhões, Radja Nainggolan, para o Inter de Milão da AS Roma;

€35 milhões, Leonardo Bonucci, para a Juventus do AC Milan;

€35 milhões, Mattia Caldara, para o AC Milan da Juventus;

Vendas

€62,5 milhões, Alisson, de AS Roma para o Liverpool (Inglaterra);

€57 milhões, Jorginho, de Nápoles para o Chelsea (Inglaterra);

€38 milhões, Felipe Anderson, de Lazio para West Ham (Inglaterra);

€38 milhões, Radja Nainggolan, de AS Roma para o Inter de Milão (Itália);

€35 milhões, Leonardo Bonucci, do AC Milan para a Juventus;

€35 milhões, Mattia Caldara, da Juventus para o AC Milan;

FRANÇA

Aquisições (inscrições fechadas)

€135 milhões, Kyllian Mbappé, para Paris Saint-Germain de AS Mónaco;

€37 milhões, Thilo Kehrer, para Paris Saint-Germain de Schalke 04 (Alemanha);

€30 milhões, Aleksandr Golovin, para o AS Mónaco do CSKA Moscovo (Rússia);

€25 milhões, Kevin Strootman, para o Marselha de AS Roma (Itália);

€22 milhões, Moussa Dembélé, para Ol. Lyon de Celtic (Escócia).

Vendas

€135 milhões, Kyllian Mbappé, de AS Mónaco para o Paris Saint-Germain;

€70 milhões, Thomas Lemar, de AS Mónaco para Atlético de Madrid (Espanha);

€45 milhões, Fabinho, de AS Mónaco para Liverpool (Inglaterra);

€41 milhões, Malcolm, de Bordéus para o Barcelona (Espanha);

€40 milhões, Gonçalo Guedes, de Paris Saint-Germain para o Valência (Espanha).