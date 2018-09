Morreu o rapper Mac Miller

O rapper norte-americano tinha 26 anos. Foi encontrado morto esta sexta feira por um amigo, na sua casa nos Estados Unidos.

Há vários anos que o músico tinha problemas com álcool e drogas e, segundo a policia. a causa da morte terá sido uma overdose.

Lançou o álbum de estreia em 2011 e cedo conquistou as tabelas norte-americanas. Ficou conhecido também pela relação com a cantora Ariana Grande.

Mac Miller passou duas vezes por Portugal: no Rock in Rio 2014 e no MEO Sudoeste do ano passado.