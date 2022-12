Mulher morre em cave inundada de Algés

Uma mulher de 55 anos morreu esta madrugada, em Algés, no concelho de Oeiras, após a cave onde residia ter ficado inundada.

As fortes chuvas que desde esta quarta-feira atingiram sobretudo as regiões de Lisboa e Setúbal estiveram na base das mais de 670 ocorrências registadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entre as 00h00 e as 07h00 desta quinta-feira.

A maioria das ocorrências deu-se ao início da noite. Entre as mais significativas, esteve, de acordo com o comandante de operações José Miranda, um aluimento de terras na freguesia de Mina de Água, concelho da Amadora, que “atingiu dois barracões, e que levou a que 100 pessoas tivessem sido deslocadas temporariamente das suas habitações”.

Também no concelho de Almada, inundações na Costa da Caparica, "provocaram seis deslocados das suas habitações e o resgate de 47 pessoas dos seus veículos”, acrescentou o responsável.

No mesmo município, desta vez na freguesia do Feijó, 10 pessoas ficaram desalojadas.