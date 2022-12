Dina Boluarte apela à união das forças políticas no Peru

Dina Boluarte voltou a apelar à união das forças políticas para ultrapassar a crise política no Peru. A Presidente falou durante o dia do exército e antes de se reunir com as várias bancadas parlamentares, onde procura apoio para formar um novo governo.

Uma tarefa que não será fácil, até porque nenhum partido se posicionou do lado da independente que sucedeu a Pedro Castillo.

Quanto ao povo peruano, saiu para a rua para pedir a libertação do antigo Presidente, a dissolução do Congresso e a marcação de eleições antecipadas.

As manifestações deram origem a confrontos com a polícia em vários pontos do país.