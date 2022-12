"Krampus" à solta em Itália

O demónio Krampus já anda nas ruas na região alpina de Tarvisio, no norte de Itália...

Esta figura comum do folclore de vários países da Europa Central e do Norte, meio bode e meio demónio, é o contraponto do Pai Natal.

Enquanto o Bom Velhinho recompensa as crianças bem-comportadas com presentes, o Krampus faz o oposto, assusta as crianças que se portaram mal e distribui carvão em vez de presentes.

A região de Tarvisio, nos Alpes, é um ponto de encontro entre a cultura italiana, austríaca e eslovena. Na cidade de Pontebba, mais de 500 "demónios", dos três países, aterrorizam os transeuntes.

Apesar das caras assustadoras, milhares de pessoas vieram pagar pelos seus pecados e começar as férias mais calmamente.