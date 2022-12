Carinho no regresso da seleção portuguesa do Qatar

Foi com tristeza pelo fim do sonho, mas com enorme orgulho na equipa, que centenas de portugueses aguardaram os jogadores da seleção nacional regressados do Qatar este domingo.

Diversos jogadores deram autógrafos, tiraram fotos e falaram com os adeptos, como Pepe, que voltou de braço ao peito, após a lesão no jogo com Marrocos.

"Infelizmente não conseguimos o objetivo que queríamos, mas acho que o carinho que demonstraram hoje aqui e durante este mundial é, para nós jogadores e para a nossa seleção, muito gratificante, até porque procurámos dar tudo para poder honrar o nosso país", disse o defesa nacional.

Nem todos regressaram na comitiva. Cristiano Ronaldo, Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot, ficaram com as famílias no Qatar.