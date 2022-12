Justiça francesa condena oito acusados no processo do atentado de Nice

Os oito acusados no processo do atentado de Nice foram condenados a penas entre dois a 18 anos de prisão. A pena mais pesada foi para Mohamed Ghraieb, amigo do motorista do camião que atropelou centenas de pessoas, matando 86. Foi considerado culpado de pertencer a uma organização terrorista e condenado a 18 anos de prisão.

A sentença também foi de 18 anos de prisão para Chokri Chafroud e de 12 anos para Ramzi Arefa, acusados de ajudar o autor do ataque a obter armas e a alugar o camião.

Os outros cinco réus foram condenados a penas de prisão entre dois a oito anos.

O autor do atentado foi abatido pela polícia no dia do ataque, 14 de julho de 2016.