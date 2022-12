Kherson debaixo de fogo

As bombas continuam a cair sobre Kherson, a cidade do sul da Ucrânia que a Rússia anexou no final de setembro e de onde teve de se retirar semanas mais tarde. Os ataques desta quinta-feira fizerem pelo menos duas vítimas mortais e deixaram Kherson sem eletricidade, tornando a vida dos residentes ainda mais dramática.

Na sua campanha de bombardeamentos constantes contra infraestruturas energéticas ucranianas, a Rússia utiliza cada vez mais drones fabricados no estrangeiro, na maioria iranianos. O exército ucraniano tem mostrado à imprensa vários destes dispositivos, recuperados depois de abatidos ou depois de caírem sem explodir.

Bombas da Ucrânia também atingiram cidades controladas pela Rússia. Em Donetsk, os bombardeamentos ucranianos deixaram pelo menos um morto e nove feridos. Segundo o presidente da câmara imposto pela Rússia, foi o maior bombardeamento contra a cidade desde 2014.

A guerra continua sem sinais de um fim a curto ou médio prazo. Nesta quinta-feira foram divulgadas imagens que mostram 64 soldados ucranianos e um cidadão americano libertados depois de uma troca de prisioneiros com a Rússia.