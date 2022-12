Ancara espera ainda "passos importantes" de Estocolmo

Ancara considera que Estocolmo ainda deve dar "passos importantes" para que a Turquia levante o veto à adesão da Suécia à NATO.

O chefe da diplomacia turca recebeu na capital o homólogo sueco, poucos dias depois do Supremo Tribunal da Suécia ter recusado extraditar um jornalista turco próximo da causa curda.

Mevlut Cavusoglu, ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia:"Para podermos ser aliados na NATO, precisamos de assistir a uma cooperação concreta na luta contra o terrorismo. Mas o diálogo continua de forma construtiva. A rejeição recente da extradição de Bulent Kenes veio, infelizmente, envenenar seriamente essa atmosfera."

O homólogo sueco afirmou compreender as preocupações turcas, mas frisou a independência dos tribunais do seu país.

Tobias Billstrom, ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia:"Quero sublinhar que levamos a sério os nossos compromissos. A Suécia tem um sistema judicial independente e todos os casos são revistos através desse sistema independente."

Apesar de participarem com frequência em exercícios militares com países membros da NATO, a Suécia e a Finlândia mantinham há décadas uma política de neutralidade, Mas, três meses depois da invasão da Ucrânia, ambos requisitaram a adesão à Aliança Atlântica.

No entanto, a Turquia disse repetidamente que vetaria os dois países até que estes mudassem radicalmente a política de acolhimento a respeito de opositores turcos perseguidos pela justiça do país e de simpatizantes da independência do Curdistão.