Coreia do Sul dispara tiros de aviso após deteção de drones norte-coreanos

A Coreia do Sul disparou tiros de aviso depois de ter identificado drones norte-coreanos na fronteira desmilitarizada entre os dois países.

De acordo com a Coreia do Sul, foram detetados cinco dispositivos não tripulados, na chamada linha de demarcação militar entre os dois países, incluindo na região norte de Gyeonggi.

“Trata-se de uma clara provocação da Coreia do Norte e de uma violação do espaço aéreo sul-coreano. Os drones norte-coreanos são pequenos veículos de dois metros ou menos.Um dos drones voou para a parte norte da área metropolitana, e os outros quatro voaram em redor da área de Ganghwado. Os militares sul-coreanos responderam imediatamente em autodefesa”, afirmou Lee Seung-oh, do Estado-Maior da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul anunciou ter enviado meios de vigilância para a zona da fronteira de modo a fotografar instalações militares da Coreia do Norte.