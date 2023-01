Pistas de gelo naturais da Áustria em risco de derreter

Na Áustria, as altas temperaturas deste inverno estão a preocupar os especialistas que alertam para o risco de derretimento da pista de gelo natural de Weissensee, uma das mais visitadas do país. No inverno, os austríacos trazem os patins para aproveitarem estas apistas de gelo naturais. No entanto, as altas temperaturas deste ano impedem o congelamento dos lagos.

O lago Weissensee, no estado da Caríntia, é uma das poucas superfícies congeladas da Áustria que este ano apresenta uma camada de gelo suf icientemente espessa, apesar de não atingir os 50 centímetros de espessura como era habitual nos últimos anos.

A espessura e qualidade do gelo da pista são verificadas todas as manhãs, para garantir que suporta o peso dos milhares de patinadores que a percorrem todos os dias. A Carinthian Nature Track é uma das mais famosas do país e muitos visitantes fazem longas viagens para terem a experiência. A partir de 21 de janeiro, 6 mil atletas devem passar pela Caríntia, para um evento de patinagem e toda a atenção dos especialistas está voltada para a verificação da qualidade do gelo.