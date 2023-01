O ministro do Interior da Ucrânia Denys Monastyrskyy é uma das vítimas mortais da queda de um helicóptero em Brovary, perto de Kiev, esta quarta-feira, perto de infantários.

De acordo com a polícia ucraniana, entre os mortos estão três crianças, o ministro adjunto e o secretário de Estado, ambos do Interior, e os restantes seis ocupantes do aparelho.

O acidente terá provocado ainda 30 feridos, entre eles 12 crianças, precisou Kyrylo Tymoshenko, o chefe adjunto do gabinete do Presidente Zelenskyy, citado pela Interfax.

Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС:... Posted by Ігор Клименко on Wednesday, January 18, 2023

"Esta manhã, 18 de janeiro, um helicóptero dos serviços de emergência do Estado caiu em Brovary. A liderança do Ministério do Interior morreu na sequência do acidente. Pelo menos 16 mortos estão confirmados, incluindo duas crianças", afirmava Ihor Klymenko, o chefe da Polícia Nacional, numa publicação preliminar nas redes sociais.

Há fontes que apontam para 18 mortes mas o Presidente ucraniano, em reação ao acidente, falava em 15 confirmadas.

Volodymyr Zelenskyydescrevia o sucedido como uma "terrível tragédia (...). O nosso pesar não pode ser expresso em palavras", lamentava o chefe de Estado lembrando que a aeronave se despenhou num local onde há vários infantários.

O Primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmyhal, tinha também já manifestado pesar pela morte do referido ministro e pedia a "criação imediata de um grupo especial" para investigar, em detalhe, as "circunstâncias da tragédia".

Já o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, garantia que, e em relação às causas do despenhamento, todas as opções estão em aberto mas que está já a ser conduzida, pelo Serviço de Segurança, uma averiguação ao sucedido pedida, aliás, por Zelenskyy.

A primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi informada em Davos, onde decorre o Fórum Económico Mundial, e não evitou uma expressão de choque. Ao lado da esposa de Volodymyr Zelenskyy estava a primeira vice primeira-ministra Yulia Svyrydenko.

Olena Zelenskaem Davos, esta quarta-feira de manhã AP Photo/Markus Schreiber

A líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya, que também estava em Davos, reagiu pelo Twitter ao acidente e expressou "as mais profundas condolências ao governo e ao povo da Ucrânia depois de pelo menos 18 pessoas terem morrido no acidente de um helicóptero, incluindo o ministro do Interior".

"O meu coração está com as vítimas e as respetivas famílias. Estamos de luto convosco depois desta terrível tragédia", escreveu ainda Tsikhanouskaya.

As equipas de emergência continuavam a trabalhar no local do acidente. A investigação, que está em curso, servirá para apurar as causas da queda do helicóptero.