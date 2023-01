Netanxahu recebe conselheiro de Biden

Estados Unidos e Israel tentam suavizar relações. Benjamin Netanyahu recebeu em Jerusalém o conselheiro da Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, primeiro alto responsável da administração Biden a visitar o país desde a tomada de posse da coligação israelita mais à direita de sempre, com vários membros ultranacionalistas e ultraordoxos.

Pouco à vontade, Sullivan fez questão, ainda assim, de frisar o "compromisso [dos Estados Unidos[ com o Estado de Israel", que disse estar "baseado numa história, interesses e valores partilhados".

A visita tem como pano de fundo tensões constantes entre israelitas e palestinanos, que já fizeram 17 mortos desde o início do ano. Esta quinta-feira, dois palestinianos perderam a vida durante uma incursão do Exército hebraico no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia.

Ao mesmo tempo, a localidade árabe israelita de Ara recebia Maher Younis, um dos palestinianos que passou mais tempo na prisão, 40 anos, por matar um soldado israelita no início dos anos 80. Younis foi acolhido num ambiente de calma, já que os festejos foram proibidos pelas autoridades israelitas.