Kansas City Chiefs vencem Super Bowl, mas o show é de Rihanna

Um Super Bowl impróprio para cardíacos: Os Chiefs conquistaram pela terceira vez o troféu mais importante do futebol americano, com uma vitória frente aos Eagles de Filadélfia arrancada nos últimos segundos. A equipa de Kansas City chegou ao intervalo a perder por 24-14. Garantiu o triunfo com um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim.

Para a história ficou o jogo, mas também a atuação de Rihanna no intervalo. A cantora apareceu grávida e revelou estar à espera do segundo filho durante a atuação.