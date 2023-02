Homem mata seis pessoas em tiroteio no Mississipi

Um homem nos Estados Unidos matou seis pessoas e fez um ferido, esta sexta-feira, em Arkabutla, uma pequena cidade rural do estado do Mississipi. Entre as vítimas mortais estava a ex-mulher.

O indivíduo tinha três armas de fogo e disparou em vários locais da comunidade, onde vivem menos de 300 pessoas.

A polícia deteve o atirador, um habitante local de 52 anos, e acusou-o de homicídio em primeiro grau. "Neste momento, acreditamos que agiu sozinho", informou, por comunicado, o governador Tate Reeves, acrescentando que o motivo do tiroteio “ainda não é conhecido”.

De acordo com a plataforma Gun Violence Archive, com estes homicídios, os Estados Unidos registaram já, desde o início do ano, 73 tiroteios.