Turquia controla 60% da região Síria de Afrine

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, as forças de Ancara, ajudadas por milícias curdas sírias, estão a cerca de quatro quilómetros da entrada da cidade.

A Turquia lançou a ofensiva militar, a 20 de janeiro, com o objetivo de expulsar a milícia curda Unidades de Proteção do Povo (YPG), aliada dos Estados Unidos da América no combate ao grupo Estado Islâmico.

De acordo com o analista político, Mazen Bilal, "Estas são táticas feitas à pressa, e é uma coisa mais política do que militar. Embora as forças governamentais pró-sírias não possam resistir ao avanço do exército turco, isso não significa necessariamente que a operação, em Afrine, seja fácil porque haverá enormes custos humanos e políticos"

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, desde o início da operação "Ramo de Oliveira", cerca de 900 pessoas morreram, entre civis, militantes e militares.

No sábado, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que ofensiva vai estender-se até à fronteira com o Iraque, abrangendo outros locais controlados pelos curdos.