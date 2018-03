Colapso de ponte em Miami provoca vários mortos

Tamanho do texto

A infraestrutura, de 950 toneladas, dava acesso à Universidade Internacional da Florida e fazia parte de um projeto de instalação de outras com o objetivo de promover a segurança dos estudantes. Não é claro se esta já estava, ou não, em funcionamento. A fontes que dizem que a sua inauguração estava prevista apenas em 2019. A plataforma tinha sido instalada no último sábado. A universidade publicou um vídeo da sua implementação, filmado durante a noite, no Twitter, mas entretanto este foi retirado da página.

A polícia pede aos habitantes locais para evitarem deslocar-se para este zona.

De acordo com os meios de comunicação locais em agosto último uma estudante, de San Diego, tinha morrido a atravessar esta movimentada estrada. Esta e outras pontes pretendem evitar tragédias como esta.