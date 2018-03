"Stranger Things" com terceira temporada e aumento de salário

Tamanho do texto

A terceira temporada de The Stranger Things começa a ser produzida em Abril. A série de terror e fantasia conquistou o mundo, o que lhe valeu mais um contrato com a Netflix.

Já se fala num aumento de salários. A imprensa especializada refere o equivalente a mais de 300 mil euros por episódio.

Charlie Heaton não escondeu o entusiasmo. O ator disse esperar que a boa trajetória continue:

"Penso que isto demonstra que esperam que tenhamos sucesso com o programa e que as coisas continuem a correr como até agora".

Um entusiasmo partilhado por Natalia Dyer, que dá vida Nancy Wheeler:

"Sim, isto é tudo um pouco doido. Como atores, precisamos desse sentimento de aprovação, por isso é bom."

A história começa numa cidade no estado do Indiana, nos anos oitenta. A primeira temporada foidada a conhecer em julho de 2016. Para ver a terceira temporada, é preciso mesmo esperar mais alguns meses, ou mesmo até ao fim do ano.