Rússia realiza exercício militar no Polo Norte

A Rússia realizou um exercício militar com aviões antissubmarinos do Polo Norte até à América do Norte.

Este é o primeiro exercício do género desde a era soviética.

As manobras militares russas coincidem com um grande exercício naval dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha no Culotter Polar Ártico, numa altura em que se assiste ao escalar das tensões entre Moscovo e o Ocidente devido ao envenenamento de um ex-espião russo, no Reino Unido.

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, garantiu que a Rússia não vai ameaçar ninguém no Ártico, mas garantirá a segurança nacional.

Nos últimos anos, o Kremlin fortaleceu as capacidades defensivas nas fronteiras setentrionais, construindo novas instalações militares, restaurando antigas bases e destacando mais tropas e equipamentos para a região do Ártico.