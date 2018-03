Autoridades italianas reforçam segurança em Roma durante a Páscoa

al como o Natal, o período de Páscoa é considerado de alto risco na capital italiana. Com milhares de pessoas a visitar Roma, as autoridades transalpinas reforçaram os meios de segurança nas ruas durante todo o fim de semana, tal como explica o correspondente da Euronews e NBC em Roma, Claudio Lavanga: "Aqui na área próxima do Vaticano foi criada uma Zona Verde, com acesso proíbido aos veículos. Foram também instalados postos de controlo com detetores de metais por onde devem passar os turistas e peregrinos que quiserem chegar a áreas sensíveis como o Coliseu e durante a Via Sacra que conta com a participação do Papa".