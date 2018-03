Papa Francisco dá boleia a criança com síndrome de Down

Francisco mandou parar o "carro papa" esta quarta-feira, na Praça de São Pedro, para benzer e dar boleia a uma criança com síndrome de Down. Peter Lombardi, de 12 anos, estava com a família entre as pessoas que aguardavam para ver passar o Sumo Pontífice quando um dos seguranças o ajudou a abeirar-se do Papa. Francisco mandou parar o carro e convidou Peter Lombardi a subir a bordo e a acompanha-lo no resto do percurso pela praça central da entrada do Vaticano.