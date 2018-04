A primavera das cerejeiras de Akihito e Michiko

Os imperadores do Japão, Akihito e Michiko, surpreenderam quem se encontrava esta segunda-feira de manhã junto ao Palácio Imperial, em Tóquio, ao surgirem pouco depois das 07:00 horas da manhã num raro passeio pelo exterior da residência oficial.

O imperador Akihito e a imperatriz Michiko passearam de braço dado aproveitaram para admirar os derradeiros dias do desabrochar das cerejeiras "vizinhas" do palácio, numa altura em que algumas das flores já começam a cair.

De acordo com alguns meios de comunicação, este terá sido o primeiro passeio do casal imperial no exterior do palácio no último ano.