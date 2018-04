Putin, Erdogan e Rohani discutem futuro da Síria

O conflito entra esta quinta-feira no oitavo ano pelo que urge encontrar uma solução.

Notável pela ausência está a diplomacia europeia cujo alcance se limita a operações de assistência humanitária. Cabe perguntar, que papel pode a UE desempenhar para a resolução do conflito na Síria?

"A União Europeia no seu conjunto não tem sido uma força diplomática muito eficiente. Isto pode vir a mudar no futuro, tal como disse, à medida que os requisitos vão mudando. Para isso acontecer é preciso fazer um maior esforço no sentido de criar as condições para um acordo político. Uma vez obtido esse acordo, a UE terá decerto um papel muito mais decisivo no futuro deste conflito", afirma o especialista Sinan ülgen, do 'think-tank' Carnegie Europe.

Para além da busca de uma solução política para o conflito, os líderes iraniano, russo e turco vão igualmente debater a reconstrução do país.

De recordar que no mês passado, o presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu-se para mediar entre os rebeldes sírios e o regime, iniciativa rejeitada de imediato pelo líder turco.