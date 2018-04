Poluição leva ao encerramento temporário da Ilha de Boracay

O governo das Filipinas decidiu encerrar por seis meses a ilha de Boracay.

"Um esgoto", foram as palavras utilizadas pelo presidente do país, Rodrigo Duterte, para descrever esta ilha, que é um dos principais destinos turísticos do país. Só no ano passado passaram pela ilha 2 milhões de visitantes.

Esta medida considerada "radical", vai afetar 36 mil pessoas e terá um impacto económico de perdas perto de um milhão de euros.

Um impacto que acabará por ser minimizado até porque Rodrigo Duterte declarou, antes de encerrar oficialmente a ilha, que se fechasse mesmo portas ao destino, declarava "Estado de desastre" na região, para que as pessoas pudessem receber apoio financeiro durante os 6 meses de encerramento.

Mesmo assim, a medida está a levar os empresários da ilha a protestar contra o governo, dizem que querem "modernização" e não um "adiar de problema" com este encerramento.

Em resposta, o presidente do país já anunciou um investimento num novo "Resort Casino", projeto avaliado em 400 milhõies de euros.