Real Madrid e Bayern de Munique estão nas meias-finais da Champions

Mas um golo de penálti, do internacional português, Cristiano Ronaldo, nos descontos valeria a passagem às meias-finais da Champions aos merengues. Uma jogada polémica que acabou com a expulsão de Buffon.

Já o Bayern de Munique conseguiu classificar-se mas com menos trabalho. A equipa alemã vinha da primeira mão com uma vantagem de um golo, 2-1 foi o resultado que obteve na casa do Sevilha. No seu terreno geriu a vantagem e acabou por passar. Nenhuma das duas equipas marcou.

A partida ficou marcada pelo cartão vermelho a Joaquín Correa aos 92 minutos.