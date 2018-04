'Príncipe' Nadal em busca da 11ª vitória em Monte Carlo

Tamanho do texto

No primeiro Masters 1000 de terra batida da temporada, o tenista natural de Maiorca ambiciona deixar para trás os problemas físicos dos últimos meses, que o impediram de chegar ao fim em qualquer torneio desta época, e alargar assim o seu histórico recorde no Principado do Mónaco.

"Venho aqui todos os anos com a mesma paixão e a mesma motivação para jogar o meu melhor e ter hipóteses de conseguir o melhor resultado possível. Este ano ainda não terminei qualquer torneio, por isso espero que este seja o primeiro", confessou.

Nadal, de 31 anos, chega a Monte Carlo com boas sensações depois de disputar a Taça Davis por Espanha, onde conseguiu vitórias seguras sobre os alemães Phillip Kohschlreiber e Alexander Zverev.

Paralelamente, traz também consigo a motivação extra de ter atingido esta segunda-feira as 170 semanas na liderança da hierarquia mundial, um número 'redondo' na carreira do espanhol que o permitiu igualar o feito do norte-americano John McEnroe.

O número um do ranking mundial entra em ação na quarta-feira contra o vencedor do encontro entre Aljaz Bedene e Mirza Basic.