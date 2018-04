Dezenas de manifestantes foram detidos nos últimos dias em Erevan, capital da Arménia, durante confrontos com as autoridades. Os protestos foram convocados pela oposição. Milhares de pessoas concentraram-se no centro da cidade para protestar contra a eleição de Serzh Sarksyan para o cargo de primeiro-ministro, depois de ter ocupado a presidência da República durante cerca de 10 anos.