Design invade cidade de Milão

Dos museus e às praças, o design invadiu a cidade italiana de Milão. Instalações, exposições e workshops prometem atrair mais de 300 mil pessoas à Semana do Design. Cerca de 2 mil expositores marcam presença no evento anual.

Durante uma semana, os visitantes são convidados a mergulhar no mundo onde a criação, a funcionalidade e a estética andam de mão dadas. Uma experiência visual e, em muitos casos, sensorial.

"Ali atrás está bastante frio, mas aqui a temperatura está agradável. O que fazemos é arrefecer aquela zona e com o calor gerado criamos o verão. Trata-se de um exercício de uma economia circular que nos ajuda a controlar os fluxos urbanos" refere o designer, Carlo Ratti.

Um espaço inteligente concebido com materiais reciclados que apela à reflexão sobre o futuro do planeta. A purificação do ar, também, não foi esquecida numa altura em que se fala na necessidade de reduzir reduzir as emissões de C02.

Sustentabilidade, tecnologia e flexibilidade num evento que se estende até 22 de abril.