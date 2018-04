É um espetáculo de cortar a respiração, o das cerejeiras em flor, no Japão. Cada cidade vive-o à sua maneira, e em períodos diferentes. Desta vez é a cidade de Hirosaki, na província de Aomori, no norte do Japão que se engalana. Os visitantes de um parque da cidade desfrutam desta vista magnífica, proporcionada por cerca de 2.600 cerejeiras em flor.