“É vital que a cessação das hostilidades, em particular por causa do acesso humanitário, seja garantida. A UE não é – nunca foi – um protagonista militar, mas sim humanitário e político”, disse Federica Mogherini, chefe de diplomacia da UE.

Neste programa que passa em revista a atualidade diária destacamos, ainda, a visita a Londres do grupo do Parlamento Europeu que supervisora as negociações do Brexit, para se reunir com o ministério da Administração Interna do Reino Unido.

Em causa estão os procedimentos que vão garantir os direitos dos cidadãos comunitários a viver no país e dos britânicos a viver no Reino Unido.