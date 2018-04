Campo de refugiados de Yarmouk debaixo de fogo

Tamanho do texto

Os bombardeamentos estão a fustigar, desde quinta-feira, o campo de refugiados de Yarmouk. Criado pela ONU na década de 50 para acolher palestinianos, o campo integra, atualmente, o território ocupado por radicais do Estado Islâmico.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos humanos, em seis dias terão sido mortas mais de 100 pessoas.

O regime de Bashar Al-Assad já fez saber que a ofensiva só vai terminar depois de assumir controlo total da área que ainda se encontra nas mãos grupos rebeldes.

A oposição que começou a perder força com a intervenção da Rússia está cada vez mais debilitada e controla, atualmente, algumas zonas no noroeste e sudoeste do país.