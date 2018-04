O aviso de Teerão: Deixar o acordo tem graves consequências

Tudo depende do presidente dos Estados Unidos e da sua decisão de honrar ou não o acordo de 2015.

O ministro iraniano dos negócios estrangeiros, foi claro. Mohamad Javad Zarif disse que as consequências seriam imediatas:

"Se os Estados Unidos abandonarem o acordo nuclear, a consequência imediata será que o Irão fará, com toda a certeza, a mesma coisa e abandonará o acordo."

Javad Zarif disse ainda que a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo poderia ser má para as conversações com a Coreia do Norte, já que demonstrariam que Washington não consegue manter promessas.

"O que os Estados Unidos fizerem, o que o presidente Trump faz é mostrar à Comunidade Internacional que os Estados Unidos não são de confiança. Que não são um parceiro com quem se possa negociar, porque um acordo implica que ambas partes devem ceder. E os Estados Unidos estão prontos para aceitar o que se lhes dá sem cumprir com as promessas do acordo."

Trump deverá anunciar a posição de Washington relativamente ao acordo, assinado em 2015, muito em breve.