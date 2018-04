Real bate Bayern em casa

Tamanho do texto

Real Madrid foi a casa do Bayern Munich e ganhou por 2-1, na Allianz Arena, a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O Bayern de Jupp Heynckes inaugurou o marcador através de um golo de Kimmich, aos 28 minutos.

No lado do Bayern, por lesão, Robben e Boateng foram obrigados a sair ainda no primeiro tempo.

Antes do fim da primeira parte, o Real de Zinedine Zidane conseguiu empatar a partida com um golo de Marcelo aos 44 minutos.

O segundo golo da equipa de Cristiano Ronaldo surgiu aos 57 minutos e teve a assinatura de Asensio.

O jogo da segunda mão acontece a 1 de maio em casa do Real Madrid.